Türkiye'nin gönlüne kazınan Nisa bebek, nüfus kayıtlarında Ebrar Nil - Son Dakika

ACİL Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla Türkiye'nin tanıdığı 3 aylık Nisa bebeğin, nüfus kayıtlarındaki isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi.

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sosyal medya paylaşımıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı ancak kısa süre içinde sağlık sorunları nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık 'Nisa Mihriban' bebek ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

NÜFUSTA EBRAR NİL

Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama ' Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.

BEBEĞİ ÇANTA TAŞIR GİBİ GÖTÜRDÜ Nisa bebeğin terk edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada, biyolojik anne Ebru S.'yi bulmak için 60 güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya bindiği, omzuna astığı bebek çantasını ve elinde sürüklediği bir valizle Pendik durağında indiği görülüyor. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi. Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

BEBEĞİNİ BIRAKTI BİR ERKEKLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söyledi.

'BEBEKLE KALACAK YER BULAMADIM, BEN DE BIRAKTIM'

Şüpheli Ebru S.'nin adresini belirleyen polis, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheli Ebru S.'nin emniyet ifadesinde, imam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kaldığını, doğum yaptıktan sonra da geri döndüğünü anlattı. Sığınma evlerinde belirlenmiş bir kalma süresi olduğunu söyleyen Ebru S., doğumdan sonra döndüğünde süresinin dolmuş olduğunu gördüğünü belirtti. Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi. Hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığını belirten Ebru S., "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dedi.