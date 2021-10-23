Üye Girişi
Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir - Son Dakika

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

23.10.2021 14:29

Türkiye için önemli bir konumda yer alan Tuz Gölü, küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama sebebiyle yok olma tehdidi altında. Uzmanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda gölün 30 yıl içerisinde yok olabileceğini söylüyor.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü konumunda bulunan Tuz Gölü için tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın da etkisiyle yüzde 30 küçülen Tuz Gölü'nün geleceğinden endişeli. Eğer gerekli önlem alınmazsa, göl gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, önlem alınmadığı takdirde 30 yıla kadar gölün kaybedileceğini belirterek, "Tuz Gölü'nde 1930'dan bu yana, yüzde 30'a yakın bir küçülme var. Bu durumu durdurmamız zor; fakat azaltabiliriz. Eğer önlem alınmazsa 30 yıla kadar Tuz Gölü'nü aşama aşama kaybedebiliriz? dedi.

YÜZLERCE KUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan ve kapalı göl olma özelliği taşıyan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının da yarıdan fazlasını karşılayan göl, turizm açısında da önemli yerli tutuyor. 1600 kilometrekare yüz ölçüme sahip göl, Şereflikoçhisar'dan gelen Peçen Çayı ile Aksaray'dan gelen Melendiz Çayı ve çevresindeki diğer derelerden besleniyor. İklim değişikliği ve bölgedeki bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle Tuz Gölü her geçen gün kuruyup, küçülüyor.

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

ŞU ANDA YÜZDE 30 KÜÇÜLMÜŞ DURUMDA

Tuz Gölü ile ilgili TÜBİTAK desteğiyle araştırmalar yapan Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, havzada 1700 metreye kadar inen sondajlar gerçekleştirip karşılaştırmalar yaptıklarını söyledi. Gölün daha önce Karapınar ve Ereğli'ye kadar uzandığını belirten Prof. Dr. Karakaya, 'Jeolojik dönemde 5 ile 8 milyon yıl önce, Akdeniz'in bölgeye ilerlemesi ve bu ilerleyen deniz suyunun daha sonraki yükselmelerle hapsolması ve buharlaşma sonrasındaki deniz suyunun, bu tuz yataklarını ve devamında da soda yataklarını oluşturduğunu tespit ettik. Bu sonuçlarımız dört uluslararası dergide yayınlandı" dedi.

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

"EKONOMİ YÖNÜNDEN DE ETKİLEYECEK"

Prof. Dr. Karakaya, göldeki tuzun başta gıda, kimya sanayi ve tarım olmak üzere 30 alanda kullanıldığını kaydetti.

Gölün her geçen gün küçüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Karakaya, 1930'dan beri yaklaşık yüzde 30'luk bir küçülme yaşandığını ifade etti. Prof. Dr. Karakaya, "1930'lu yıllardan bu yana Tuz Gölü'nde ciddi bir küçülme var. Küresel ısınmaya bağlı su azaldığı için tuz çökelimi de azalacaktır. Bu durum tuz yataklarından işletme yapan firmaları Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönden kötü etkileyecek. Kültürel olarak da olumsuz sonuçlara yol açacak. Çünkü bölgede yüzden fazla kuş barınmaktadır. Durum böyle devam ederse büyük bir kuş göçü bizi bekliyor. Sorun bununla da sınırlı değil. Suyun azalmasıyla tuz çökelmesi oluşmazsa, gölün yüzeyinde killi bir sedim alan oluşacak. Bu da çok fazla toz taşınması demek ve bu durum birçok solunum hastalığına yol açabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

30 YILA KADAR KAYBEDİLEBİLİR

Küresel ısınmanın etkisinin giderek büyüdüğünü ifade eden Prof. Dr. Karakaya, "Eğer önlem alınmazsa 20-30 yıla kadar Tuz Gölü'nü aşama aşama kaybedebiliriz. Tuz Gölü'nde yapılan jeofizik araştırmalarında, gölün altında çok büyük mağaralar ve negatif anomaliler var. Dolayısıyla yüzeyden havzaya su bastığımızda bu suyun bir kısmını kayıp da edebiliriz. Peki, Tuz Gölü'nü nasıl kurtaracağız? Göle bağlı küçük derelerdeki suyu tarımsal alanda daha az kullanarak göle su taşınabilir? dedi.

Tuz Gölü havzasının 2000 yılında koruma altına alındığını da hatırlatan Prof. Dr. Karakaya, gölün kuruyan bölümlerinde iyileştirme yapıldığı takdirde tarıma elverişli hale gelebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir
Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir
Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir
Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

Tuz Gölü, Aksaray, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi 14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor 13:53 Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar 13:20 Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı

Son Dakika Haberleri
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:10 Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:09
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi         
13:44
Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı         
13:06
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement