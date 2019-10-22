Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli'

"Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli"

1 saat önce

Arnavutluk'un Vllaznia takımının başkanlığını yapan Suad Lici, Türk futbolundaki gelişimin dikkat çektiğini ifade etti.

Arnavutluk'un Vllaznia takımının başkanlığını yapan Suad Lici, Türk futbolundaki gelişimin dikkat çektiğini ifade etti. Lici, " Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli" dedi.

Galatasaray'a karşı 2001 yılında Vllaznia formasıyla Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde sahaya çıkan ve futbolu bıraktıktan sonra Vllaznia'nın başkanı olan Suad Lici, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı forma giydiği dönemde Türk futbolunun çok iyi olduğunu söyleyen Lici, "O zaman Arnavutluk'taki futbol yönetimi bu kadar iyi değildi. Biz de gelişmeye başladık. Türk kulüpleri de üzerine koyarak yürüyor. Ben de futbolculuktan yöneticiliğe geçtim. Şimdi kulüp başkanlığı yapıyorum. Başkanlık, oyunculuktan daha zormuş. Türk kulüplerini yakından takip ediyoruz. Gelişimimizde bize katkı sağlayacak modelleri bünyemize almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI TAKDİRE DEĞER"

Taraftarların futbolun en önemli unsuru olduğunu ve Arnavutluk'ta taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyen Lici, "Taraftarlarımız, milli takımımızın da en büyük gücü. Milli takımımız bir geçiş sürecinde. Eski hocamız iyi bir çalışma grubunu yakalayamamıştı. Yeni hocamız bu yolda iyi gidiyor. İzlanda karşısında alınan galibiyetle grupta umutlanmıştık ama Türkiye karşısında son dakikadaki golle bu şansımız bitti. Hocamızın da bir açıklaması vardı, 'Türkiye'nin şansı Arnavutluk'tan çok daha yüksek olacaktır' diye. Türkiye'nin gruptaki başarısı da takdire değer. Zorlu rakiplerin bulunduğu bir grupta lider durumda Türkiye. Bu büyük bir başarı" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

Galatasaray, Arnavutluk, Türkiye, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japon deprem uzmanından Türkiye tahmini: 8-8,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Galatasaray için flaş iddia: Zidane kabul etti, Dursun Özbek reddetti Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]