AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanması için Almanya'dan katkı beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa ve AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir." dedi.

Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve AK Parti Berlin Teşkilatı Başkanı Meryem Göka ile geldiği Berlin'de Türk gazetecilerle buluştu.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, hükümetler arası ilişkilerin yanında partiler arası, sanatsal, kültürel ve bilimsel görüşmelerin önemine dikkati çekerek, "Bu seferki temaslarımızda daha önceki ziyaretlerimize oranla ilişkiler düzeyinde daha iyi bir hava olduğunu gözlemledim. Bundan da memnuniyet duyduk." dedi.

Yılmaz, gelecek yıl Almanya'nın AB Dönem Başkanı olacağını hatırlatarak, "Bu konuda Türkiye AB ilişkilerinin yeniden canlanması için Almanya'dan katkı bekliyoruz. Özellikle Gümrük Birliği'nin revize edilmesi, katılım öncesi fonların kullanımı konusunda katkı sağlayabilir. Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa ve AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir." diye konuştu.



Almanların daha çok Suriye ve mülteci meselesi konusuna yoğunlaştığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda bir kapasiteye ulaştığını ve bu nedenle AB'nin ve güçlü ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, mülteci meselesinin çözülmesi için Suriye'de siyasi bir çözümün gerekliliğine işaret etti.

Temaslarında çeşitli sivil toplum kuruluşlardan Almanya'da yaşayan Türklerin sorunlarını dinlediğini kaydeden Yılmaz, en önemli sorunun gençlerin eğitimi olarak görüldüğü tespitini aktardı.

Yılmaz, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını çözme konusunda TBMM'de daimi bir alt komisyon kurulması konusunda çalışmaları olduğunu dile getirdi.