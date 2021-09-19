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Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor - Son Dakika

Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor

19.09.2021 08:24
Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor, System.String[]

Pınar TAHİRLER- Defne Tangülü, 17 yaşında bir lise öğrencisi. Öğrenimine İsviçre'de devam ediyor.

Pınar TAHİRLER- Defne Tangülü, 17 yaşında bir lise öğrencisi. Öğrenimine İsviçre'de devam ediyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğine inanan Tangülü, İngilizce konuşabilmenin özellikle iş hayatında başarılı olmak için önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak 2019'da 'Güçlü Kızlar' projesini hayata geçirmiş. Program kapsamında dünyanın dört bir yanından gönüllüler ücretsiz İngilizce konuşma dersi veriyor. Öğrencileriyse Türkiye'deki genç kızlar ve kadınlar. Programla ilgili sorularımızı Defne Tangülü yanıtladı.

'Güçlü Kızlar' hikayesi nasıl başladı?

Dünyanın birçok yerinde kadınlar bağımsız bir hayat yaşamak için gerekli donanıma sahip değiller. Erkeklerle her zaman aynı eğitim imkanlarına sahip olamıyorlar. Buradan yola çıkarak, Mayıs 2019'da Güçlü Kızlar yardım programını başlattım. Başta küçük bir internet sitesiydi. Mobil uygulamayı geliştirmemizle birlikte büyük bir yardım programı haline geldi. Bugüne kadar 200 gönüllü, 1000 genç kıza ve kadına ders verdi.

14-15 yaşındayken böyle bir projeyi hayata geçirmeye nasıl cesaret ettiniz?

Dürüst olmak gerekirse bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama bu süreçte bilmediğim konularda yardım istemekten de çekinmedim.

Projeden anne ve babanıza bahsettiğinizde ne dediler?

Çok mutlu oldular. Her zaman arkamda durdular. Abimden, anne ve babam çok yardım aldım.

Çevrenizin tepkisi ne oldu?

Önce pek ciddiye almadılar sanırım. Sonrasında programın amacını anlayınca onlar da destek oldu. 'Helal olsun' dediler. Bu yaşta böyle duyarlı olduğum, bu projeye zaman ayırdığım için çok fazla takdir görüyorum.

Siz yurtdışında yaşıyorsunuz. Oradaki genç kızların İngilizce konuşma seviyeleri nasıl?

Kuzey, Batı ve Orta Avrupa ülkelerindeki okullarda İngilizceyi küçük yaştan itibaren öğretmeye başlıyorlar. Haftalık ders saati çok fazla. Eğitimi İngilizceyi anadili gibi konuşan öğretmenler veriyor.

Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor

Defne Tangülü programı 2019'da hayata geçirdi.

Genç kızların İngilizceyi konuşabilmesi neden önemli?

İngilizce bilgisinin özellikle iş hayatında başarılı olmak için gerekli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den İsviçre'ye taşındığımda İngilizce bilmeme rağmen konuşmanın en zor kısım olduğunu fark ettim. Genç kızlar İngilizce bildikleri zaman dünyayı takip edebilir, yurtdışında eğitim alabilir, yurtdışına çıktıklarında iletişim kurabilirler.

Katılımcı profili nasıl? Kimler programa ilgi gösteriyor?

Her yaştan katılımcı var ama çoğunluk üniversite öğrencisi veya yeni mezunlar. Ortalama yaş; 25. İstanbul, Balıkesir, Urfa, Gaziantep, Giresun ve Elazığ... Birçok şehirden katılım var.

Kimler ders verebiliyor?

Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkeden  iyi seviyede İngilizce konuşan kadın ve erkekler. Öğretmen olmaları şart değil. Yaşları 20-60 arasında. Aralarında öğretmen ve öğrenci olan da var, işinsanı, mühendis, sanatçı da...

Öğrencilerin İngilizce seviyesi farklı olabilir. Dersler buna göre mi şekilleniyor?

Dersler öğrencinin konuşma seviyesine göre planlanıyor. Mobil uygulamada bir kur süresi 10 ders ancak isteyen devam edebiliyor.

Programa öğrenci ya da gönüllüler nasıl katılıyor?

Eşleşme 'Strong Girls-Güçlü Kızlar' uygulaması üzerinden gerçekleşiyor.

DERS ALANLAR ANLATIYOR

'GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENİMİN DESTEĞİYLE EKSİKLERİMİ DAHA RAHAT TESPİT ETTİM'

İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 'Güçlü Kızlar' uygulaması sayesinde gönüllü öğretmenimle tanıştım. İngilizce konuşma konusunda beni cesaretlendirdi. Geri bildirimleri sayesinde eksiklerimi daha rahat tespit ettim ve beni eksik olduğum dil bilgisi konularında destekledi. (A.U., İzmir)

'Güçlü Kızlar' sayesinde hayatıma şahane bir insan girdi.  Üniversitenin hazırlık sınıfında çok zorlanıyordum. Onun desteği sayesinde başarılı oldum. Onunla tanışmadan önce neredeyse hiç İngilizce konuşamıyordum." (K.K., Adana)

DERS VERENLER ANLATIYOR

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GÜÇLÜ, ZEKİ KIZLARLA TANIŞIYORUM'

Türkiye'nin her yerinden güçlü, zeki kızlarla tanışıyorum. Bir yandan onları tanıyıp bir yandan da onlardan

bir şeyler öğrenirken hayatları üzerinde olumlu bir etki bırakabilmek çok büyük bir mutluluk. (A.A., New York, ABD)

Yeterli imkanları olmasa da yüksek kapasitesi ve kendine inancı olan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan eğitimli bir genç kıza destek olmak mutluluk verici. (N.B., Doha, Katar)

Ders sırasında öğrencilerimin  gelecek planları hakkında konuşuyoruz. Ayrıca yaşam yolculuğumu öğrenmeyi ve hedeflerine ulaşmak için ipuçları bulmayı istiyorlar. (Z.D., Londra, İngiltere)

Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor

İngilizce, İsviçre, Türkiye, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 'güçlü kızlar'ı İngilizce öğreniyor - Son Dakika
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