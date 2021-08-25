Üye Girişi
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı - Son Dakika

Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı

25.08.2021 14:54
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KRT TV'de canlı olarak yayınlanan "Şimdiki Zaman" isimli programa konuk oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KRT TV'de canlı olarak yayınlanan "Şimdiki Zaman" isimli programa konuk oldu. Moderatörlüğünü Gürkan Hacır'ın yaptığı, usta gazeteciler Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Zeynep Gürcanlı, Necdet Saraç ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın'da konuk olarak yer aldığı programda Türküye ve dünya gündemine dair önemli konulara masaya yatırıldı.

KRT TV'nin en çok izlenen programlarından "Şimdiki Zaman", bu hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'dan canlı olarak yayınlandı. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa usta gazeteciler Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Zeynep Gürcanlı, Necdet Saraç, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuk olarak katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

"Pandemi en çok turizm kentlerini etiledi"

Pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Pandemi en çok turizm kentlerini etkiledi. Covid-19 salgını ile beraber seyahatler durdu. Dolayısıyla turizm de yapılamadı. Kuşadası'nın en önemli geçim kaynağı turizm. Herhangi alternatif bir gelir kaynağımız yok. Sanayimiz yok, tarım faaliyetleri çok kısıtlı. Bu nedenle turizm sekteye uğrayınca esnafımız da çok zor günler yaşadı. O süreçte çok güzel organize olduk. Halkımızla dayanışma içerisinde sürecin üstesinden geldik. Tam olarak atlattığımız söylenemez elbette. Şu anda sadece iç turizm pazarı hareketli. Dünyanın en önemli kruvaziyer limanına sahip olan Kuşadası'na şu an hiçbir kruvaziyer gemisi gelmiyor. Neyse ki 2 Eylül'de ilk gemimiz gelecek. Umarım devamı olur. Kuşadası sezonda 450-500 gemiyi ağırlayan bir kentti. En son 20-25 gemi görmüştük. Turizm kentlerine yönelik bu tarz acil durumlar için farklı bir eylem planı hazırlanmalı. Bizim için borç ertelemesi yetmez, bizim için borcun faizsiz ötelenmesi yetmez. Kuşadası gibi kentler için hibe anlamına gelecek başka kaynakların bulunması lazım " dedi.

"Genelge işimizi zorlaştırdı"

Gazeteci yazar ve 26'ncı dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ilgili yönelttiği soruyu da cevaplayan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Cumhuriyet tarihi boyunca benzer genelgeler yayımlanmıştır. Fakat bu genelge ilk defa belediyeleri de açıkça kapsamıştır" diyerek genelge sonrası bazı işleyiş ve yatırımlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar ise programa ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek "Tüm dünya zor günler geçiriyor. Felaketler yaşıyoruz. Orman yangınları, seller, depremler, savaşlar" diyerek çeşitli konularda sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. - AYDIN

Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı
Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak 16:14 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:32:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin gündemi Kuşadası'nda ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement