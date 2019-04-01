Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Gündemi Üretim Seferberliği ve Ekonomi Olmalı"

Türkiye'nin Gündemi Üretim Seferberliği ve Ekonomi Olmalı"

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin artık seçim atmosferinden çıkması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır.

Türkiye'nin Gündemi Üretim Seferberliği ve Ekonomi Olmalı
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin artık seçim atmosferinden çıkması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Özdebir, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin seçimlerle çok zaman kaybettiğini kaydetti.

Gelecek dönemde, 4 yıldan fazla bir sürenin seçimsiz geçeceğine dikkati çeken Özdebir, "Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır. Türkiye, yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçim belirsizliği artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz.

Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim artıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:09 Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Gündemi Üretim Seferberliği ve Ekonomi Olmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]