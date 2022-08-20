Demir Yumruk Operasyonu'nda ikinci skandal! - Son Dakika
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Demir Yumruk Operasyonu'nda ikinci skandal!

20.08.2022 17:15
Demir Yumruk Operasyonu'nda ikinci skandal!

Türkiye'nin gündemine oturan Demir Yumruk Operasyonu'ndaki skandallar bitmiyor. Örgütün 3 liderinden biri olan Hüseyin Eryılmaz'ın, İskenderun hâkimi C.S. ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan akılalmaz olayın yankıları sürerken başka bir hakimin daha Eryılmaz ile yazışmaları ortaya çıktı.

Demir Yumruk Operasyonu'nda skandallar bitmiyor. Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan 3 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrası gün yüzüne çıkan 'kadın hâkim' skandalının ardından bir hâkim vakası daha ortaya çıktı.

Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın, hakimle sevgili çıkmasının yankıları sürerken, başka bir hakimle daha yazışmaları tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN, HAKİMLE SEVGİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt lideri olarak tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun İcra Mahkemesi Hâkimi C.S. ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"HEPSİ SENİN İÇİN AŞKIM"

Hakim S.'nin, Eryılmaz'ın İskenderun'daki davalarını takip ettiği, onun istediği şekilde icra mahkemelerinde kararlar çıkardığı, bu kararların da Hüseyin Eryılmaz'a "Hepsi senin için aşkım" mesajlarıyla iletildiği ortaya çıkmıştı.

HER İSTEDİĞİNİ YAPTIRMIŞ

Raporda, Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan önce kendisine bilgi vermesini istediği, hâkimin bu kapsamda bilgiler verdiği öğrenildi. Ayrıca Eryılmaz'ın bir arsayı satın alabilmesi için kararın bozulmasını istediği, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne ait bir dosya bilgisi paylaşması sonrasında ise hâkim S.'nin, bir iki arkadaşı olduğunu bildirerek ilgileneceğini söylediği belirtildi.

BAŞKA HAKİMİN DE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

3 aylığına açığa alınan hâkimle ilgili HSK ihraç edilip edilmeyeceğini de görüşecek. Öte yandan Hüseyin Eryılmaz'ın yargıyla olan içli dışlı ilişkisinin C. S. ile sınırlı kalmadığı belirlendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, HSK, benzer gerekçeler nedeniyle Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi M. O.'yu da açığa aldı. M. O.'nun, Eryılmaz'ın Kayseri'de açtığı anlaşılan davanın takibini yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Eryılmaz'a, İstanbul Kanlıca'da bir arsa paylaşarak 500 milyon lira karşılığı anlaştığı, lokasyonun alınması gerektiğini bildirdiği, sonraki mesajında ise Kanlıca'da olduğu belirtilen arsanın emsal bilgilerini paylaşarak komisyon dâhil 400 milyon liraya bitirilebileceğini söylediği ortaya çıktı.

"HATAY KOLİSİ" ADI ALTINDA BİLGİLERİ GÖNDERMİŞ

M. O'nun, ilk derece ve yüksek yargıda olduğu değerlendirilen çok sayıda hâkime "Hatay kolisi" adı altında posta gönderimi için isim, adres ve telefon bilgilerini Hüseyin Eryılmaz ile paylaştığı, paketlerin ilgililere gönderildiği, aynı zamanda hâkimin eşi ve çocuklarına uçak biletini de Eryılmaz'a aldırdığı tespit edildi.

Eryılmaz'ın aile dostu olduğunu belirttiği bir dosya bilgisi paylaşımı sonrası, bir IBAN ve isim bilgisine 100 bin lira gönderildiği tespit edildi.

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