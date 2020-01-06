Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi - Son Dakika

Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi

7 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmında yazan 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren o kargo sahibine teslim edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan 'o' kargo sahibine teslim edildi, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmında yazan 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile görevlileri şaşkına çeviren o kargo sahibine teslim edildi. Kargonun sahibi 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu adresi bilerek kendisinin 'kargo görevlilerinin bulup bulamayacaklarını' denemek için yazıldığı ortaya çıktı.

Buldan ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay, adeta 'bir adres bu kadar' açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.

Ankara Sincan'dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman Semizoğlu'na içerisinde kitaplar olan bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler adres olarak 'köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" yazısını görünce gözlerine inanamadı. Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı.

GÜLÜMSETEN TESLİMAT

Mahalle, cadde ve sokak ismi olmamasına rağmen adresi bularak PTT görevlileri kargoyu Buldan Bozalan Mahallesi'ndeki sahibine teslim etti. Olayın ardından PTT'den yapılan yazılı açıklaması ise "En yaygın iş yeri ağı ile ülkemizin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT'nin, gönderileri her şartta teslim etmesi memnuniyetle karşılandı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi.

"BRAVO PTT'YE"

Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Çokal'ın, Semizoğlu'na yönlendirdiği 'neden böyle bir adres yazdın' sorusuna verdiği "Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi? diye merak ettim o yüzden yazdım. Onlarda bulmuş, bravo PTT'ye" yanıtı ise herkesi güldürdü.

Adressiz kargoyu sahibine teslim eden PTT ise büyük bir başarı gösterdi.

(İbrahim Acıkara/İHA)

Denizli, Sincan, Buldan, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi
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