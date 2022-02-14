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Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar - Son Dakika

Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar

14.02.2022 20:28

Ordu'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan 13 yaşındaki S.Ö. ile 14 yaşındaki A.Y., bu kez de bir galerinin önünden 2 cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye geri dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü çocukları kıskıvrak yakaladı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Atakan Enginyurt isimli oto galerinin ortağı, sabah saatlerinde işyerine gelince arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan o çocuklar cezaevinden çıkıp, bu sefer lüks cip çaldı

LASTİĞİ PATLAYINCA İLK CİPİ OLAY YERİNDE BIRAKMIŞLAR

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. ile A.T. isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan o çocuklar cezaevinden çıkıp, bu sefer lüks cip çaldı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Dün gece saat 01.00 sıralarında başlayan hırsızlık olayı ise galerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların ilk olarak mavi renkteki cipe bindikleri, çalıştırıp buradan ayrıldıkları, bir süre sonra galeriye araçsız geldikleri görülüyor. Çocukların, yine galeri önünde duran bir diğer cipi çalıştırıp uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler içinde yer alıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan o çocuklar cezaevinden çıkıp, bu sefer lüks cip çaldı

"LASTİĞİ PATLAYINCA İLK ÇALDIKLARI ARACI BIRAKIP GİTMİŞLER"

Galeri ortağı Atakan Enginyurt, "Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldim, arka camın açık olduğunu fark ettim. Sonra dışarıya çıktım ve 'araçlara bakayım' dedim. Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şuan yok, en son polis arkadaşlar Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor" dedi.

"LÜKS ARAÇLARI TERCİH EDİYORLAR, ÇALINAN ARACIN DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON TL"

Enginyurt, olayı şu şekilde anlattı: "Daha önceden de alınmıştı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah tez elden bulunur. Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Belki daha önceden çaldıklarında anahtarları kayıt yapmışlardır. Galerici arkadaşlara da tavsiyem; herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavida ile açıp girmişler. Sonrasında anahtarı alıp araca binip gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın ise piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında."

Türkiye'nin gündemine oturan o çocuklar cezaevinden çıkıp, bu sefer lüks cip çaldı

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olay sonrası bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi. Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu. Çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı. Çocuklar sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yakıtı bitmiş halde bulunan cip ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

Türkiye'nin gündemine oturan o çocuklar cezaevinden çıkıp, bu sefer lüks cip çaldı

ORDU'DAN ARAÇ ÇALIP İSTANBUL'A GİTMİŞLERDİ

Öte yandan çocuklar, 28 Kasım tarihinde Ordu'daki bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul'a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu'ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise cezaevinden çıkmışlardı. Çocukların, çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi.

Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar
Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar
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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin gündemine oturmuşlardı! Otomobil hırsızı çocuklar cezaevinden çıkıp bu sefer lüks cip çaldılar - Son Dakika
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