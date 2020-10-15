Türkiye'nin Güney Afrika ile ilişkileri Kovid-19 sonrası yeniden artacak - Son Dakika

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ticari ilişkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeniden artacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ülgen, "Türkiye ile Güney Afrika ekonomik ilişkileri Kovid-19 salgını sonrası yeniden artacak." dedi.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) önemine değinen Ülgen, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yakın gelecekte Türk iş insanlarının Güney Afrika'daki yatırımlarını olumlu etkileyeceğine dikkati çekti.

Ülgen, Türk şirketlerin enerji sektöründe yatırım arayışında olduğunu kaydederek, "Güney Afrika Cumhuriyeti, Türk iş insanları için açık ekonomisi ve köklü pazar imkanlarıyla en önemli yerlerden biri." dedi.

Güney Afrika'da beyaz eşya üreticisi Arçelik'in en önemli yatırım örneklerinden biri olduğunu aktaran Ülgen, "Arçelik, üretimini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

The Cape Town Demir ve Çelik Fabrikası'nın da Türk iş insanlarının örnek yatırımları arasında olduğu bilgisini paylaşan Ülgen, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASELSAN'ın da Güney Afrika'da faaliyet yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Son olarak Ülgen, Ramsey, LC Waikiki, Enza Home ve Doğtaş gibi Türk markalarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermesinden dolayı da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 1.3 milyar dolara yükselmişti.