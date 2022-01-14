Türkiye'nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika oldu - Son Dakika

2021 verilerine göre, Türkiye'nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika oldu. Türkiye'nin bu istatistik ile 6 saat 54 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye'nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 10 saat 56 dakika ile yine internette en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. İnternette en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 10 saat 8 dakika ile Brezilya, 10 saat 7 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Listenin 12'nci sırasında yer alan Türkiye'nin, 2 saat 57 dakika (14.sıra) ile sosyal medya kullanımında da dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştü. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde 4 saat 51 dakikasını internette geçiren Japonların yer aldığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gazete, dergi, internet siteleri ve TV kanallarını taradığı incelemede, internet ve internet kullanımı ile alakalı 415 bin 84 haber yansıması tespit edildi. Türkiye'de bireylerin haber alma konusunda özellikle internet siteleri ve sosyal medya mecralarını tercih ettiği gözlemlenirken, özellikle internet mecrasının araştırma amacıyla çok sık kullanıldığı görülüyor. Son yıllarda en çok sağlık başlığı altında yapılan araştırmalar ilk sırada yer aldı. Alışveriş ve bankacılık işlemleri ise en çok internet kullanılan diğer başlıklar arasında yer aldı.

(İHA)