Üye Girişi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi - Son Dakika

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi

05.07.2021 00:06
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük Kovid-19" tablosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 4 bin 418 yeni Kovid-19 vakası

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.

Aşı en fazla Muğla en az Siirt'te yapıldı

Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.

Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı 07:27 Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış 07:19 İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor 00:33 Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı 23:51 Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar 23:25 Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi 22:27 Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu 20:32 Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü 18:39 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
07:27 Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı
07:24 Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü
07:19 İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Ukrayna meclisinde ilginç anlar! Savunma bakanına topuklu ayakkabı hediye edildi Ukrayna meclisinde ilginç anlar! Savunma bakanına topuklu ayakkabı hediye edildi         
07:34
Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü         
07:24
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak         
23:40
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi         
22:41
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı         
10:33
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 07:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement