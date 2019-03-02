Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Gürcistan Sınırındaki Artvin'in Macahel Bölgesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Türkiye'nin Gürcistan Sınırındaki Artvin'in Macahel Bölgesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman 6 köye ulaşım sağlanamazken, çığ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Türkiye'nin Gürcistan Sınırındaki Artvin'in Macahel Bölgesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman 6 köye ulaşım sağlanamazken, çığ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) köyünde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ki bazı köylere zaman zaman ulaşım sağlanamazken, karayolunda kar nedeniyle yaşanan çığ tehlikesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri tarafından çığ nedeniyle 12 noktada kar temizleme çalışmaları yapılırken, Macahel'de yapılması planlanan tünelin proje çalışmalarının bittiğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması yöre halkını sevindirdi.

Yol açma çalışmalarını sürdüren operatör Mikail Önder, Macahel bölgesinde yaşanan ulaşım sorununun yapılacak tünelle çözüleceğini belirterek, "Bir günde metrelerce kar yağabiliyor. Kar yağışları çığ riskini tetikliyor. Dün akşamdan beri çalışıyoruz ama köye henüz ulaşamadık. Bizimle birlikte Borçka Devlet Hastanesine bir yaralıyı getirdikten sonra dönüş yoluna geçen 112 ekipleri yolda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı" dedi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Gürcistan, Borçka, Artvin, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!

TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Gürcistan Sınırındaki Artvin'in Macahel Bölgesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]