Türkiye'nin Gürcistan Sınırındaki Artvin'in Macahel Bölgesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman 6 köye ulaşım sağlanamazken, çığ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Artvin
'in Borçka
ilçesine bağlı Macahel bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman 6 köye ulaşım sağlanamazken, çığ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan
sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili
(Macahel) köyünde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ki bazı köylere zaman zaman ulaşım sağlanamazken, karayolunda kar nedeniyle yaşanan çığ tehlikesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri tarafından çığ nedeniyle 12 noktada kar temizleme çalışmaları yapılırken, Macahel'de yapılması planlanan tünelin proje çalışmalarının bittiğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanması yöre halkını sevindirdi.
Yol açma çalışmalarını sürdüren operatör Mikail Önder, Macahel bölgesinde yaşanan ulaşım sorununun yapılacak tünelle çözüleceğini belirterek, "Bir günde metrelerce kar yağabiliyor. Kar yağışları çığ riskini tetikliyor. Dün akşamdan beri çalışıyoruz ama köye henüz ulaşamadık. Bizimle birlikte Borçka Devlet Hastanesine bir yaralıyı getirdikten sonra dönüş yoluna geçen 112 ekipleri yolda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı" dedi. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
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