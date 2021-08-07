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Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu

07.08.2021 10:33

Kadın boksunda tarihimizdeki ilk altın madalyayı getiren Busenaz Sürmeneli, verdiği sözü tuttu. Finalden önce, "O yangınları çıkaranlar; Bir ölür din diriliz, madalyayı getireceğim Türkiyem" diyen Busenaz, dediğini yaptı. İstiklal Marşımızı okuturken Busenaz ve antrenörleri gözyaşlarına engel olamadı. Ekranları başında izleyenler de aynı duyguları paylaştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda Türkiye adına altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

KAZANIR KAZANMAZ AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

İstiklal Marşımızda gözyaşları sel oldu! Türk halkına yaşattıkların için teşekkürler Busenaz Sürmeneli

HERKES AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti. Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı. Tribünde Busenaz'ın antrenörü, yakınları ve arkadaşları Busenaz gibi gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu

Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Altın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu - Son Dakika Spor


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