Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda Türkiye adına altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

KAZANIR KAZANMAZ AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

HERKES AĞLADI

Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti. Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı. Tribünde Busenaz'ın antrenörü, yakınları ve arkadaşları Busenaz gibi gözyaşlarını tutamadı.