Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm - Son Dakika

Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm

06.11.2020 11:57
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm, System.String[]

YÜZMEDE elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olan milli sporcumuz Emre Sakçı, henüz 10 gün önce kırdığı kendisine ait 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu geliştirip dünya tarihinde bu alandaki en iyi ikinci dereceyi yaparken, yarışta, deprem acısını yaşayan...

YÜZMEDE elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olan milli sporcumuz Emre Sakçı, henüz 10 gün önce kırdığı kendisine ait 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu geliştirip dünya tarihinde bu alandaki en iyi ikinci dereceyi yaparken, yarışta, deprem acısını yaşayan İzmir için yüzdüğünü açıkladı.

Daha önce Türkiye'ye birçok ilki yaşatan 23 yaşındaki sporcu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu dün 25.29'la geliştirdi. Emre bu derecesiyle tarihin bu kulvarda en hızlı ikinci ismi olurken Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı.

Fenerbahçe adına yüzmesine rağmen ailesi, kendisi ve antrenörleri İzmir'de yaşayan sporcu, 30 Ekim'de İzmir'de 114 vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem haberini rekor kırdığı yarıştan 4 gün sonra Budapeşte'de aldı. Yarışma devam ettiği için aklı ve kalbi İzmir'de kalmasına rağmen havuza giren sporcu, dün yine 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle  birinci olup 10 gün sonra kendi rekorunu kırarken, büyük acı yaşayan memleketini unutmadı. Havuza göğsünde kalbinin üzerine gelen yere "İzmir" yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp kentin acısını paylaştı. Emre, yarışın ardından sosyal medyada bu fotoğrafı yayınlayarak, bugüne kadar çektirdiği en anlamlı kare olduğunu belirtti."ELİM KOLUM BAĞLIYDI""Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım" diyen Emre Sakçı, "Elimden geldiğince deprem haberlerinden uzak durmaya çalıştım ama Ayda ve Elif'i görmezden gelemezdim. Onlar bize mucizeyi hatırlatan mucize çocuklar. Ayrıca İzmir'e yağan yardımları ve İzmirlilerin kenetlenmesini gördükçe bir kez daha dedim ki, 'İyi ki İzmirliyim'. Sonra ben de yapmam gereken işe konsantre oldum çünkü bu sefer farklıydı. Bu sefer İzmir'im için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. Bu zor günlerde biraz bile moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdi daha iyilerini yapabilmek için çalışmaya devam. İzmir'in acısını paylaşan güzel ülkem ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.İLKLER VE REKORLAR ONDANHenüz 23 yaşındaki Emre Sakçı ülkemize yüzme sporunda tarihi ilkleri yaşattı. Emre, 6 yaşında başladığı yüzmede daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü oldu. Çin'de 2018'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre Sakçı, Ağustos 2019'da Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama derecesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek kariyerinde ilk olimpiyat vizesini aldı. Emre, geçen yıl aralık ayında ise Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada aldığı madalyayla ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşattı.

Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm

Emre Sakçı, Türkiye, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir         
11:42
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak         
11:05
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:17:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei