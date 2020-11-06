Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm

YÜZMEDE elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olan milli sporcumuz Emre Sakçı, henüz 10 gün önce kırdığı kendisine ait 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu geliştirip dünya tarihinde bu alandaki en iyi ikinci dereceyi yaparken, yarışta, deprem acısını yaşayan İzmir için yüzdüğünü açıkladı.

Daha önce Türkiye'ye birçok ilki yaşatan 23 yaşındaki sporcu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu dün 25.29'la geliştirdi. Emre bu derecesiyle tarihin bu kulvarda en hızlı ikinci ismi olurken Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı.