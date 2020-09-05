Türkiye'nin gururu kardeşlerin ilk kez uçağa binme heyecanı - Son Dakika

Van'da çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak takdir toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluş etkinliklerine davet edildi.

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmamıştı. Kardeşlerin çöpte buldukları üç bayrağı tel örgülere asarken bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve günlerce konuşulan görüntüler, izleyenleri hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

Hakkari'den 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları Yunus ve Argeş kardeşlerin yaptığı hareket takdir edilmeye devam ediliyor. Kardeşlerin çöpte buldukları bayrakları asma görüntüsünü izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gurur abidesi kardeşleri Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarına davet etti. Kentte davet edilen anne Seyran Duman ve çocuklarının masrafları ise belediye tarafından karşılanıyor. İlk kez uçağa binecek olan kardeşler, büyük bir heyecan yaşıyor.

"İlk defa uçağa bineceğim"

İHA muhabirine konuşan Argeş Duman, bayrağın çöpte olmaması gerektiğini belirtti. Bayrağa olan sevgi ve saygılarından dolayı çöpten alarak astıklarını anımsatan Duman, "Biz bayrakları asarken binadan bir kişi görüntümüzü çekerek sosyal medyada paylaşmış. Daha sonra Valinin talimatıyla polisler evimize gelerek bizi Valiliğe götürdü. İlk defa uçağa bineceğim ve batı illerine gideceğim bundan dolayı çok mutluyum, sevinçliyim" dedi.

Yaptıkları güzel hareketten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildiklerini dile getiren Yunus Duman ise ilk defa uçağa binecekleri için çok heyecanlı olduğunu kaydetti. - VAN