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Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler - Son Dakika

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler

30.08.2021 09:14

Türkiye'nin Covid döneminde güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için üç arkadaş Almanya'nın Bergkamen şehrinden motosikletleri ile tatil yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Türkiye'nin Covid döneminde güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için üç arkadaş Almanya'nın Bergkamen şehrinden motosikletleri ile tatil yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Alman televizyonlarının "Covid'den dolayı Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını, tatil yapılmayacak ülke" haberleri üzerine İbrahim Çeliktaş, Ahmet Taşören ve İbrahim Islak Almanya'nın Bergkamen şehrinden motosikletleri ile çıkarak tatil yapmak üzere Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Bergkamen ve Silifke'nin kardeş şehirler kapsamında tatilini Silifke'de yapmak üzere gelen üç arkadaş Almanya'ya geri döndüklerinde toplam 10 bin kilometre yol yapacaklar.

Motosikletleriyle Silifke ve Taşucu'nda turlayan üç arkadaş amaçlarının tatil sonrası Bergkamen şehrine ulaştıklarında Türkiye'nin Covid'den dolayı güvenilir bir ülke olduğunu ve tatil yapılacak yerler arasında bulunduğunu belirtecekler.

Türkiye'nin cennet bir ülke olduğunu belirten İbrahim Çeliktaş, "Almanya'nın Bergkamen şehrinden üç arkadaş motosikletlerimizle yola çıktık. Ben İbrahim Çeliktaş, Ahmet Taşören ve İbrahim Islak arkadaşlarımızla bir buçuk yıldır bu gezinin planını yaptık. Covid'den dolayı gelemedik. Aşılamadan dolayı şimdi geldik. Covid döneminde Almanya'daki televizyonlar 'Türkiye Covid'den dolayı tatil yapılmayacak ülke, Türkiye'ye gitmeyin' diye söylemişlerdi. Türkiye ile ilgili olumsuz bilgiler veriyorlardı. Hiçbir kısıtlamayı kendimizde görmüyoruz. Bizler de böyle bir şeyin olmadığını göstermek için üç arkadaş yola çıktık. Geldiğimiz Bergkamen şehrinde bizi merak edenler var. Acaba bunlar nasıl gelecekler diye. Bizler de Almanya'ya döndüğümüzde korkmayın Türkiye'ye gidebilirsiniz diyeceğiz. Aşınızı mutlaka olun. Bizler aşımızı olduk. Aşı olduğunuzda tüm dünya kapılarını size açıyor" dedi.

(Murat Şengi/İHA)

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler
Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler
Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler
Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler

Koronavirüs, Almanya, Türkiye, Mersin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu ispatlamak için Almanya'dan motosikletleri ile geldiler - Son Dakika


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