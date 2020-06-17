Türkiye'nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'ye en çok turist tedariği sağlayan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlayacak. Turizm sektör temsilcileri, Bakan Ersoy'un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye'de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye'nin tanıtımında kullanılan "Yeniden Keşfet" sloganıyla düzenlenecek buluşma, 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

GÜVENLİ TATİL HİZMETİNİ YERİNDE DENEYİMLEYECEKLER

Türkiye'de "Güvenli Turizm Belgesi" alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkanı sunulacak. Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Türkiye'nin tanıtım görseleriyle havalimanlarından başlayacak "Güvenli Turizm" tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın temsilcileri Türkiye'nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecekler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılayacağı konuklar, Türkiye'de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkanı bulacak. Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilecek özel konserle son bulacak.

(İHA)