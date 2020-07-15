Türkiye'nin güvenli tatil seçenekleri Alman turizm acentelerine tanıtılacak - Son Dakika

Türkiye'nin güvenli tatil seçenekleri Alman turizm acentelerine tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acente temsilcilerini 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini alınan tüm önlemler ile birlikte Alman temsilcilere tanıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acente temsilcilerini 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini alınan tüm önlemler ile birlikte Alman temsilcilere tanıtacak.

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TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın yedi farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleşecek gezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak. Haziran ayında 50'den fazla ülkenin büyükelçisi ile uluslararası basın mensuplarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya'da buluştuğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Biz ülkemizde her bir ziyaretçiyi bir tanıtım elçisi olarak kabul ediyoruz. Bu salgından önceki dönemde de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrasında hem büyükelçilerden çok olumlu geri dönüşler aldık hem de Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Almanya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Ukrayna'ya, Rusya'dan Hollanda'ya uluslararası basın tarafından ilgiyle takip edildiğini gördük. Bu yüzden bu tür tanıtım etkinliklerini oldukça önemsiyor ve iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.


Alpaslan, Türkiye'nin küresel salgının ardından normalleşme sürecinde en başarılı sınavı veren ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığımız Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uygulamaya koydu. İç hat ve uluslararası uçuşlar başladığında Türkiye yeni turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor; dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" ifadelerini kullandı.


SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise, SunExpress'in Türk turizminin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir'de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı 'Safe Tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek, İzmir özelinde Türkiye'nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmektir" dedi.


İkinci tanıtım gezisi Antalya'ya yapılacak


"Bu çabamız önümüzdeki günlerde merkezimiz Antalya'da da devam edecek" diyen Çalışkan, "Aktarma merkezimiz İzmir'den sonra Türk turizminin başkenti Antalya'yı da seyahat acentelerine tanıtacağız. Aynı şekilde Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya'da ağırlayarak, Türkiye'nin bu konuda alınabilecek bütün önlemleri aldığını, hatta birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu bir kez daha göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin güvenli tatil seçenekleri Alman turizm acentelerine tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi
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