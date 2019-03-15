Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da

Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da

7 dakika önce

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan "Türkiye Güzellikleri" sergisi 14 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı.

Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da, System.String[]
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan "Türkiye Güzellikleri" sergisi 14 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı.

Derneğin son 5 yıldır, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ayrı bir kategori olarak ödüllendirdiği fotoğraflardan oluşan özel sergi, Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü Sergi Salonunda kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluştu. Rus ve Türk turizmciler, iş dünyasından konuklar ve Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen yetkililer serginin açılışında bir araya geldi.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında hazırlanan 41 fotoğraflık serginin açılışında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan, Türk Hava Yolları Moskova Bürosu Müdürü Turan Yardımcı ve TFMD'yi Temsilen Moskova'da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuz Gümrükcü birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Mehmet Samsar konuşmasına Ara Güler'in "Fotoğraf gerçektir, sanat olamaz. Sanat yalandan doğar ama fotoğraf hakikattir, hakikatin bir kopyası, bir parçasıdır ve bu yüzden sanat değildir" sözlerini hatırlatarak, "Şu anda bu sergide ülkemizin gerçekliğini görüyorsunuz aslında. Ülkemizin güzelliklerini bize sunan Türkiye Foto Muhabirleri Derneğine teşekkür ediyorum. Bu sergiyi 3 ayrı yerde daha açacağız ve Türkiye'nin güzelliklerini gördükten sonra eminim ülkemize gelen Rus turist sayısı da artacaktır" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]