Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu
Son Dakika Dünya Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu

6 saat önce

Türkiye'de internet alışkanlıkları, haber takibi ve sosyal medyayla yeni teknolojilere güvenin son on yıllık haritası çıkarıldı. Konda araştırma firmasının raporuna göre yeni teknolojilerin kişisel hayatlara olumlu bir katkısının olup olmadığına dair düşünceler on yılda büyük bir değişim göstermedi.

Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu, System.String[]

Türkiye'de internet alışkanlıkları, haber takibi ve sosyal medya ile yeni teknolojilere güvenin son on yıllık haritası çıkarıldı.


Konda araştırma firmasının hazırladığı rapora göre, yeni teknolojilerin kişisel hayatlara olumlu bir katkısının olup olmadığına dair düşünceler on yılda büyük bir değişim göstermedi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:13 
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