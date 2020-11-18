Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı - Son Dakika

Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı

18.11.2020 11:25
Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı, System.String[]

Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uyduları, 1 yıl süreyle olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarındaki güvenceyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalandı.

Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uyduları, 1 yıl süreyle olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarındaki güvenceyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalandı.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, kurumlar arasındaki iş birliği anlaşmasını düzenlenen törende imzaladı.

Şen, törendeki konuşmasında, uyduların, afet yönetme, iklim değişikliklerini gözlemleme, iletişim ve erişimin sağlanması gibi hayati hizmetler sunduğunu söyledi. Şen, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin uyduları milli kaynaklarla sigortalanarak, ülke kaynakları ülkemizde kalacak ve kullanılacak. Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uydularının görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi olağanüstü durumlara karşı teminat sağlanacak."

"Türkiye'yi dünyada önemli konumda yer alma fırsatı bekliyor"

Şen, yapılan yatırımlar yoluyla Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyarın üzerindeki insana uydu hizmetlerini eriştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak olan Türksat 5B uyduları ile şirketimiz 5 aktif uyduya sahip olacak ve dünya uydu operatörleri arasında önemli bir yere taşınacaktır." diye konuştu.

Türksat 5A ve 5B'nin Türkiye'nin hem uzaydaki gücünü hem de haberleşme gücünü artıracağını vurgulayan Şen, uydulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu iki uydunun uzaya gönderilmesiyle 31 derece doğu ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları kazanacağız. Dolayısıyla 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, yalnızca Ku frekans bandında hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu yörüngedeki tüm yörünge haklarımızın da korunmasını sağlayacak. Türksat 5B uydumuz ise 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek ve yörüngesindeki uydularımızın yedeklenmesini de sağlayacak. Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme hizmeti verecek."

Uyduların toplam değeri 280 milyon doları aşıyor

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli de "İş birliğimiz kapsamında Türkiye'nin bir anlamda uzaydaki gözleri konumunda bulunan ve toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uydularımız Türksat 3A, 4A ve 4B'yi 1 yıl süreyle teminat altına almaktan mutluluk duyuyoruz. Olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarında güvence sağlıyoruz." dedi.

"Poliçemiz göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma gibi riskleri kapsıyor"

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde çok önemli bir mesafe katettiğini belirten Benli, sigorta poliçesine ilişkin şunları kaydetti:

"Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçemiz, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydularımızın yörüngesinde görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence altına almış oluyor."

Doğal gaz keşfinin yapıldığı Tuna-1 Kuyusu, Akkuyu Nükleer Santrali ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin poliçelerini de Türkiye Sigorta'nın yaptığını dile getiren Benli, "Bu ilk adımların devamında da yine yerli ve milli alanlara teminat vermeyi sürdürecek, çağın getirdiği yepyeni ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üreteceğiz. Önce bölgemizde sonrasında da küresel ölçekte bir marka olmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türksat, Sigorta, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti         
11:24
Gram altın 467 liradan işlem görüyor Gram altın 467 liradan işlem görüyor         
11:01
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü         
09:21
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:53:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei