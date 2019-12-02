Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
Son Dakika Güncel Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi - Son Dakika

Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik.

Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2020 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile Hac Protokolü imzaladı. Protokolle Türkiye için belirlenen hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırılarak, 83 bin 430'a yükseltildi. Suudi Bakan bin Tahir Benten ile yapılan görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler de değerlendirildi. 2020 yılı hac organizasyonunun her koşulda rahat ve huzurlu gerçekleşmesini temenni eden Erbaş, kontenjan arttırma müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Erbaş yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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