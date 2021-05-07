Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Türkiye'nin önemli sanayi üretimi ve ihraç kalemini oluşturan halıcılar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 305 artırarak, 305 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 50 artış yakalayan halıcılar, 4 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi

Dünyanın en önemli halı üreticisi konumunda bulunan Türkiye, ihracatını nisan ayında yüzde 316, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 50 oranında artırdı ve yarım milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin nisan ayında 305 milyon 947 bin dolarlık halı satışı gerçekleştirdiğini geçen yılın aynı döneminde 75 milyon 483 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren halıcıların, böylece nisan ayındaki ihracatını geçen yıla göre yüzde 305 artırdı. Dönemsel verilere bakıldığında da, geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapan halıcılar, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını yüzde 46,5 artırarak 1 milyar 75 milyon 4 bin dolarlık ürün satmayı başardı. Son 12 aylık verilerde de (1 Mayıs 2020-30 Nisan 2021) ihracatını önceki döneme göre yüzde 19,7 artıran halı sektörü, 2 milyar 944 milyon 994 bin dolara ulaştırdı. 139 ülkeye ulaşan Türkiye'nin halı sektörünün ihracattaki öncü kalem ise aylık ve dönemsel verilerde makine halısı olarak dikkati çekti. Türk halılarına ilgi gösteren ülkelere bakıldığında da ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeyi sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Birleşik Krallık ve Almanya takip etti.

Halı sektörünün morali yerinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini hatırlatarak, sektör olarak alınan önlemlerle iyi bir yola çıktıklarını dile getirdi. Pandeminin ilk zamanlar yaşanan sıkıntıların ardından hijyen olgusunu ön plana çıkardıklarını ve gelinen süreçte dünya piyasasında "Türk malı güvenlidir" algısının oluşturulduğunu dile getiren Kaplan, "Yaptığımız çalışmalar meyve vermeye başladı. Bu seneye çok güzel başladık İyi yoldayız. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayındaki yüzde 300'lük artış sektöre güzel bir moral oldu." dedi.

Yaşanan artışın devamının gelmesini beklediklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizim için esas ciddi satışların yapılacağı döneme henüz girmedik. Yılın ilk çeyreğinde milyar doları gördüğümüz bir dönemde bir aksilik yaşanmazsa sene sonunda bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Zira bu yıl, halıcıların yılı olabilir. Halen sektörde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan birisi de tüm dünyada var olan konteyner sorunu. Tüm olumsuzluklara rağmen bu başarılar yadsınamaz. İhracat için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ederiz."

Salahattin Kaplan, geçen yıl pandeminin ilk döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle sıkıntıların büyüdüğünü anlatarak, "Şükürler olsun şu an kapanma dönemlerinde bile üretime ara vermiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP