Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı

07.05.2021 17:17
Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi üretimi ve ihraç kalemini oluşturan halıcılar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 305 artırarak, 305 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli sanayi üretimi ve ihraç kalemini oluşturan halıcılar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 305 artırarak, 305 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 50 artış yakalayan halıcılar, 4 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi

Dünyanın en önemli halı üreticisi konumunda bulunan Türkiye, ihracatını nisan ayında yüzde 316, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 50 oranında artırdı ve yarım milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin nisan ayında 305 milyon 947 bin dolarlık halı satışı gerçekleştirdiğini geçen yılın aynı döneminde 75 milyon 483 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren halıcıların, böylece nisan ayındaki ihracatını geçen yıla göre yüzde 305 artırdı. Dönemsel verilere bakıldığında da, geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapan halıcılar, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını yüzde 46,5 artırarak 1 milyar 75 milyon 4 bin dolarlık ürün satmayı başardı. Son 12 aylık verilerde de (1 Mayıs 2020-30 Nisan 2021) ihracatını önceki döneme göre yüzde 19,7 artıran halı sektörü, 2 milyar 944 milyon 994 bin dolara ulaştırdı. 139 ülkeye ulaşan Türkiye'nin halı sektörünün ihracattaki öncü kalem ise aylık ve dönemsel verilerde makine halısı olarak dikkati çekti. Türk halılarına ilgi gösteren ülkelere bakıldığında da ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeyi sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Birleşik Krallık ve Almanya takip etti.

Halı sektörünün morali yerinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini hatırlatarak, sektör olarak alınan önlemlerle iyi bir yola çıktıklarını dile getirdi. Pandeminin ilk zamanlar yaşanan sıkıntıların ardından hijyen olgusunu ön plana çıkardıklarını ve gelinen süreçte dünya piyasasında "Türk malı güvenlidir" algısının oluşturulduğunu dile getiren Kaplan, "Yaptığımız çalışmalar meyve vermeye başladı. Bu seneye çok güzel başladık İyi yoldayız. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayındaki yüzde 300'lük artış sektöre güzel bir moral oldu." dedi.

Yaşanan artışın devamının gelmesini beklediklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizim için esas ciddi satışların yapılacağı döneme henüz girmedik. Yılın ilk çeyreğinde milyar doları gördüğümüz bir dönemde bir aksilik yaşanmazsa sene sonunda bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Zira bu yıl, halıcıların yılı olabilir. Halen sektörde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan birisi de tüm dünyada var olan konteyner sorunu. Tüm olumsuzluklara rağmen bu başarılar yadsınamaz. İhracat için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ederiz."

Salahattin Kaplan, geçen yıl pandeminin ilk döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle sıkıntıların büyüdüğünü anlatarak, "Şükürler olsun şu an kapanma dönemlerinde bile üretime ara vermiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı
Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Türkiye, İhracat, Nisan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement