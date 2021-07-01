Üye Girişi
Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta 3,2 ton oldu - Son Dakika

Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta 3,2 ton oldu

01.07.2021 14:56
Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta 3,2 ton oldu, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artarak 3,2 milyon ton, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 21,2 yükselişle 16,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye bu rakamla dünya ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı.

Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 35,4 yükselişle 14,9 milyon ton oldu. Uzun ürün tüketimi yüzde 39,3 ve yassı ürün tüketimi yüzde 32,2 artış gösterdi.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla, miktarda yüzde 53,7 artışla 1,7 milyon tona, değerde ise yüzde 134,4 yükselişle 1,3 milyar dolara ulaştı.

İhracat, ocak-mayıs döneminde geçen yılının aynı dönemine göre miktarda yüzde 17,4 yükselerek 7,5 milyon ton, değerde ise yüzde 58,4 artarak 5,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

Mayısta ithalattaki artış miktar ve değer olarak ihracat artışından çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

İthalat, mayısta miktarda yüzde 95,2 artışla 1,5 milyon ton, değerde ise yüzde 162,6 yükselişle 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise ithalat miktarda yüzde 49,4 artışla 7 milyon ton, değerde yüzde 88,1 yükselerek 5,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu yılın 5 ayında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranında düşüş yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 112,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 94,6 seviyesine geriledi.

Açıklamada yer alan değerlendirmeye göre, dünyanın ve Türkiye'nin çelik üretimindeki artışlar, büyük ölçüde geçen yıl salgın döneminde yaşanan üretim kayıplarının sebep olduğu baz etkisinden kaynaklandı. İhracatın daha düşük seviyede kalması, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere, dünya çapında yoğun bir şekilde uygulanan koruma tedbirleri ile ilgili oldu.

Türkiye, Mayıs, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta 3,2 ton oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan 16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu 16:12 Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu
Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü 16:06 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi 15:48 Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı 15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 15:07 Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi 14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi

Son Dakika Haberleri
16:47 Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
16:30 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
16:05 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
15:42 İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline gelen tepkilere Erdoğan'dan cevap geldi! Yeni eylem planı 5 hedef içeriyor
15:41 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı
15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
14:59 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü         
16:47
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti         
16:16
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim         
16:11
İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor         
16:06
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 16:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta 3,2 ton oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement