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Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı

31.05.2021 10:56
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,3 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,3 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 3,3 milyon ton, ocak-nisan döneminde ise yüzde 16,9 yükselerek 13,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi ise nisanda yıllık bazda yüzde 111,5 artışla 3 milyon ton, yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 30,8 yükselişle 12 milyon ton oldu.

Nisan ayında üretim ve tüketimde gözlenen yüksek oranlı artışlar, geçen yılın nisan ayındaki yüksek oranlı düşüşlerin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı, nisanda miktar yönünden yüzde 35,4 artışla 1,6 milyon ton, değer yönünden yüzde 91,4 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracat, ocak-nisan döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar itibarıyla yüzde 10,1 artışla 5,8 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 43,3 yükselişle 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat ise nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 200,8 artarak 1,6 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 234,6 yükselerek 1,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

İthalat, ocak-nisan döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar itibarıyla yüzde 40,5 artışla 5,5 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 73 yükselişle 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 112 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,9 seviyesine geriledi.

Ağırlık iç piyasaya verildi

Açıklamada yer alan değerlendirmeye göre, 2020'nin nisan ve mayıs ayları, salgının etkilerinin en fazla hissedildiği dönem olurken, ham çelik üretimi aylık ortalama yüzde 26 azaldı.

Üretim nisanda yüzde 46,6 artarken, ihracattaki artışın yüzde 35,4 seviyesinde kalması, ağırlığın iç piyasaya verildiğini gösterdi. Ancak, salgın dönemindeki ertelenmiş ihtiyaçlar sebebiyle, geçen yıl nisanda tüketimin yüzde 43,9 gerilemesi, son 3 yıldır baskı altında bulunan talebin serbest kalması ve fiyatlardaki belirsizliğin etkisiyle stok artış eğilimlerinin hız kazanması sonrasında, tüketimdeki artışın yüzde 111,5 seviyesine ulaşması, bazı ürünlerde sıkıntıyla karşılaşılmasına yol açtı ve bu durum ithalatta olağanüstü artışa sebep oldu.

Benzer durumun, kısmen yumuşayarak, mayısta da devam etmesi ve hazirandan itibaren piyasalarda makul dengelerin oluşacağı bir sürece girilmesi bekleniyor.

Söz konusu dengelerin daha hızlı oluşturulmasını teminen, çelik sektörünün kapasite artırımına yönelik çalışmaların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve sektörün tekrar net ihracatçı pozisyonuna geçmesini mümkün kılacak tedbirlerin alınması önem taşıyor.

Türkiye, dolar, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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