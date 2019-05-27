Türkiye’nin ham çelik üretimi nisanda arttı
2 saat önce
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:13
'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı. Küresel ham çelik üretimi nisanda yüzde 6,4 artışla 156,7 milyon ton oldu.
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