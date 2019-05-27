Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin ham çelik üretimi nisanda arttı

Türkiye’nin ham çelik üretimi nisanda arttı

2 saat önce

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı.

Türkiye’nin ham çelik üretimi nisanda arttı, System.String[]
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı. Küresel ham çelik üretimi nisanda yüzde 6,4 artışla 156,7 milyon ton oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:13 
Türkiye, Ekonomi
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