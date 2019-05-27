Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yüzde 2,6 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yüzde 2,6 arttı

3 saat önce

BERLİN (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yüzde 2,6 arttı, System.String[]
BERLİN (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı.
Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) nisan ayına ilişkin çelik üretimi rakamlarını açıkladı.
Buna göre, küresel ham çelik üretimi nisanda yüzde 6,4 artışla 156,7 milyon ton oldu. Küresel çelik üretimi, ocak-nisan döneminde ise yüzde 4,8 artarak yaklaşık 600 milyon tona ulaştı.
Söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 2,6 artarak 3 milyon tonun üzerine yükselirken, dört aylık üretimi ise yüzde 10,5 düşüş göstererek 11 milyon 233 bin ton oldu.
Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi nisanda yüzde 12,7 artışla 85 milyon ton oldu. Ülkenin dört aylık üretiminin yüzde 10,1 artışla yaklaşık 315 milyon tona yükselerek dünya ham çelik üretiminin yarısını geçmesi dikkati çekti.
Nisanda, dünyanın 3. büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 0,8 azalışla 8,7 milyon ton olurken, Hindistan'ın yüzde 1,5 artışla 8,8 milyon ton olarak gerçekleşti.
Aynı ayda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'da üretim yüzde 8,7 azalışla 3,35 milyon tona ve Rusya'nın üretimi yüzde 8,3 düşerek 5,60 milyon tona geriledi. ABD'nin üretimi yüzde 7,3 artışla 7,42 milyon tona yükselirken, Brezilya'nın üretimi yüzde 1,9 düşüşle 2,88 milyon tona geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:51 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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