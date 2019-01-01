Türkiye'nin Ham Petrol İthalatı Ekim Ayında Yüzde 11,20 Azaldı

Türkiye
'nin ham petrol ithalatı Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,20 azaldı.
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ham petrol ithalatı 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,20 azalarak 2 milyon 33 bin 24 ton olarak gerçekleşti.
Toplam ithalat ise yüzde 9,45 azalarak 3.495.033,760 ton olarak gerçekleşti.
Verilere göre, 2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 18,54 azalarak 2.079.792,149 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri üretimi yüzde 18,29 azalarak 692.693,895 ton, benzin türleri üretimi yüzde 18,88 azalarak 382.137,455 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 3,01 artarak 404.938,948 ton olarak gerçekleşti.
Ekim ayında motorin türleri ithalatı yüzde 3,89 azalarak 1.177.798,334 ton, havacılık yakıtları ithalatı 362,59 artarak 17.549,883 ton olarak gerçekleşti.
2018 yılı Ekim ayında 2017 yılı Ekim ayına göre toplam ihracat yüzde 11,60 artarak 889.099,840 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri ihracatı yüzde 19,68 azalarak 208.373,631 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 71,05 artarak 12.630,642 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 6,56 artarak 346.990,553 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 80,49 artarak 259.328,220 ton olarak gerçekleşti.
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