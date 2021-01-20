Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı - Son Dakika

Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı

20.01.2021 12:01

- Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı Karadeniz'in doğu kesimlerinde hamsi yasağı 28 Ocak'a uzatılırken, rotalarını Karadeniz'in batısına çeviren tayfalar hamsi bolluğu ile limana yanaştı.

- Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı

KIRKLARELİ - Karadeniz'in doğu kesimlerinde hamsi yasağı 28 Ocak'a uzatılırken, rotalarını Karadeniz'in batısına çeviren tayfalar hamsi bolluğu ile limana yanaştı.

Doğu Karadeniz'de konuşulan yasakla birlikte İstanbul, Trabzon, Samsun, Giresun ve Balıkesir'de denize açılan balıkçılar rotalarını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile dönerken, vatandaşlar hamsinin kilosunu 15 TL'den satın aldı.

Giresun'dan rotalarını İğneada'ya çeviren Hasan Sefer, hamsinin gönül rahatlığıyla yenilebildiğini belirterek, "Giresun'dan İğneadaya geldik. Buraya gelen avcıların hepsi buzhaneci değil Karadeniz'den yakalanan hamsi. Taze günlük hamsi bunlar herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir" dedi.

"Fiyatlar düşüyor"

Hamsi hem zenginin hem de fakirin yiyebileceği bir balık türü olduğunu dile getiren balıkçı Murat Kul ise, "Son zamanlarda Anadolu tarafında yasak alındı. Yasak alındığı gibi buraya geldik. Buradaki hamsi Bulgaristan'dan göç ediyor. Şuanda bu bölgeye göç etti. Balıkçı arkadaşlarımız şuanda avlanıyor. Güzel ve verimli av veriyor. Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor" şeklinde konuştu

Yasak uzatılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce ticari amaçlı hamsi avcılığı, 08 Ocak 2021 tarihinden, 18 Ocak 2021 tarihine kadar 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edildi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadığı gözlenmesi üzerine İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatıldı.

Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı
Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı
Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı
Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı

Kırklareli, Karadeniz, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin hamsileri Kırklareli'den: Kilosu 15 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi


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