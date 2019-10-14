Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin harekatı Avrupalı ülkeleri IŞİD'li militanlar ile ilgili ikileme sürükledi
Son Dakika Dünya Türkiye'nin harekatı Avrupalı ülkeleri IŞİD'li militanlar ile ilgili ikileme sürükledi

Türkiye'nin harekatı Avrupalı ülkeleri IŞİD'li militanlar ile ilgili ikileme sürükledi

8 dakika önce

Türkiye'nin askeri operasyonu Avrupalı ülkelerin Suriye'de tutulan IŞİD militanlarının kaçma ya da evlerine dönme riskine karşı harekete geçirdi

Türkiye'nin harekatı Avrupalı ülkeleri IŞİD'li militanlar ile ilgili ikileme sürükledi, System.String[]

Türkiye'nin askeri operasyonu Avrupalı ülkelerin Suriye'de tutulan IŞİD militanlarının kaçma ya da evlerine dönme riskine karşı harekete geçirdi.


Aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bulunduğu altı Avrupa Birliği ülkesi bu kişilerin Suriye'deki kamplardan Irak'a gönderilmesi sürecini hızlandırmaya başladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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