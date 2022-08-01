Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da başarılı down sendromlu ve görme engelli öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da başarılı down sendromlu ve görme engelli öğrencileri ödüllendirdi

01.08.2022 10:03

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da lise giriş sınavında başarılı olan 9 down sendromlu ve 7 görme engelli öğrenciyi ödüllendirdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da lise giriş sınavında başarılı olan 9 down sendromlu ve 7 görme engelli öğrenciyi ödüllendirdi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Down Sendromu Merkezi, Nur Görme Engelli Enstitüsü ve Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Down sendromlu çocuklar, "Babamız Türkiye Büyükelçisi" diyerek kendi yaptıkları hediyeyi Büyükelçi Neziroğlu'na takdim etti.

"Şartlar ne kadar zor olursa olsun inanırsanız başarırsınız"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün önemli bir vesile için toplandık. Down sendromlu ve görme engelli çocuklarımız, lise giriş sınavında üstün başarı elde etti. Bu, takdir edilmeyi, kutlamayı hak eden bir başarıdır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği olarak sevinçlerine ortak olmak, onları ödüllendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Bu başarılarıyla onların tüm Sudan'a çok önemli bir mesaj verdiğini belirten Neziroğlu, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun inanırsanız başarırsınız." dedi.

Neziroğlu, öğrenciler ile ailelerini, öğretmenlerini, sınavlarda onlara eşlik eden arkadaşlarını da tebrik etti.

Yüzde 100 başarı elde edildi

Sudan Down Sendromu Merkezi Müdürü İbtihac Muhammed Ohac ise "2011'de kurulan merkezimizin öğrencileri ilk defa lise giriş sınavına giriyor. 9 öğrencimiz sınava girdi ve çok şükür hepsi başarılı oldu." diye konuştu.

Merkezin bebekler de dahil olmak üzere down sendromlu çocuklarla ilgilendiğini anlatan Ohac, bu başarının arkasında büyük bir çabanın olduğunu vurguladı.

Ohac, merkez personelinin, veliler ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin destekleriyle bu başarıyı elde edebildiklerini dile getirdi.

Nur Görme Engelli Enstitüsü Temsilcisi El-Buşra El-Muşerref de Sudan'da görme engellilere ilköğretimin verildiği tek enstitü olduklarının altını çizerek, öğrencilerin başka birinin yardımıyla sınava girebildiklerini anlattı.

Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, müzik ve ev yönetimi kurslarının da verildiğini kaydeden Muşerref, Neziroğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programın ardından Büyükelçi Neziroğlu, öğrencilere ve ailelerine hediyeler verdi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler 10. ayında sürüyor Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler 10. ayında sürüyor
Kaynak: AA

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da başarılı down sendromlu ve görme engelli öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da başarılı down sendromlu ve görme engelli öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement