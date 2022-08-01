Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da başarılı down sendromlu ve görme engelli öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da lise giriş sınavında başarılı olan 9 down sendromlu ve 7 görme engelli öğrenciyi ödüllendirdi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Down Sendromu Merkezi, Nur Görme Engelli Enstitüsü ve Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Down sendromlu çocuklar, "Babamız Türkiye Büyükelçisi" diyerek kendi yaptıkları hediyeyi Büyükelçi Neziroğlu'na takdim etti.

"Şartlar ne kadar zor olursa olsun inanırsanız başarırsınız"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün önemli bir vesile için toplandık. Down sendromlu ve görme engelli çocuklarımız, lise giriş sınavında üstün başarı elde etti. Bu, takdir edilmeyi, kutlamayı hak eden bir başarıdır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği olarak sevinçlerine ortak olmak, onları ödüllendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Bu başarılarıyla onların tüm Sudan'a çok önemli bir mesaj verdiğini belirten Neziroğlu, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun inanırsanız başarırsınız." dedi.

Neziroğlu, öğrenciler ile ailelerini, öğretmenlerini, sınavlarda onlara eşlik eden arkadaşlarını da tebrik etti.

Yüzde 100 başarı elde edildi

Sudan Down Sendromu Merkezi Müdürü İbtihac Muhammed Ohac ise "2011'de kurulan merkezimizin öğrencileri ilk defa lise giriş sınavına giriyor. 9 öğrencimiz sınava girdi ve çok şükür hepsi başarılı oldu." diye konuştu.

Merkezin bebekler de dahil olmak üzere down sendromlu çocuklarla ilgilendiğini anlatan Ohac, bu başarının arkasında büyük bir çabanın olduğunu vurguladı.

Ohac, merkez personelinin, veliler ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin destekleriyle bu başarıyı elde edebildiklerini dile getirdi.

Nur Görme Engelli Enstitüsü Temsilcisi El-Buşra El-Muşerref de Sudan'da görme engellilere ilköğretimin verildiği tek enstitü olduklarının altını çizerek, öğrencilerin başka birinin yardımıyla sınava girebildiklerini anlattı.

Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, müzik ve ev yönetimi kurslarının da verildiğini kaydeden Muşerref, Neziroğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programın ardından Büyükelçi Neziroğlu, öğrencilere ve ailelerine hediyeler verdi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.