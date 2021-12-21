Üye Girişi
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

21.12.2021 23:54
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da üniversite giriş sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da üniversite giriş sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, sınavda ilk 10'a giren öğrenciler ve ailelerini başkent Hartum'daki bir Türk restoranında ağırladı.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında ilk 10'a giren öğrencilerle bir araya geldik. Kendilerine Türkiye Bursları hakkında bilgi verdik." diye konuştu.

Geçen yıl ilk 10'a giren öğrencilerin tamamının Türkiye'de burslu okuduklarını belirten Neziroğlu, bu gençlerin de eğitim hayatlarına Türkiye'de devam etmeleri arzusunda olduklarını söyledi.

"Türkiye'de eğitim kaliteli ve eğlenceli olacak"

100 üzerinden 97,1 puan alarak Sudan birincisi olan Usame Ahmed El Misbah, elektrik mühendisi olmak istediğini belirterek "Türkiye'deki arkadaşlarımdan gerekli bilgileri topladım. Türkiye'de eğitim görmenin kaliteli ve eğlenceli olacağına inanıyorum." dedi.

Birinciliğini paylaşan ve Türkiye'de tıp fakültesinde okumak istediğini söyleyen Riil Ebubekir Sıddık ise ülkesine dönüp öğrendikleriyle halkına hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Sıddık, "Asya ve Avrupa'nın kesiştiği Müslüman bir ülke olan Türkiye'de okuma fırsatı bulursam sevinirim." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız emin ellerde olacak"

Makine mühendisliği okumak isteyen Agyed Ebuzeyd'in babası Ebuzeyd Muhammed de iki ülkenin kültürünün birbirine yakın olduğunu vurgulayarak "Çocuklarımız orada okursa onlar için endişe duymam. Orada emin ellerde olacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Program, Büyükelçi Neziroğlu'nun öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.

Üniversite, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:44 Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle
23:20 Son Dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Şimdi normale döndük
23:20 Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak
23:19 Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim
22:50 Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:42 Yunus Akgün'den Galatasaray taraftarını 120 Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları
22:33 Balotelli, Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle         
23:44
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 00:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement