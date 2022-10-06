Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu güven mektubunu sundu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nu kabul etti.
Büyükelçi Çobanoğlu, Burhan'a güven mektubu sunarak resmen görevine başladı.
Kaynak: AA
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