Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü

18.10.2022 21:42

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Yasin İbrahim Yasin, İçişleri Bakanı Anan Hamid Muhammed Ömer ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Defallah El-Hac Ali ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Yasin İbrahim Yasin, İçişleri Bakanı Anan Hamid Muhammed Ömer ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Defallah El- Hac Ali ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çobanoğlu-Yasin görüşmesinde, Türkiye ile Sudan arasında askeri ve güvenlik alanda yürütülen ortak çalışmalarla savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ömer ile görüşmesinde Çobanoğlu, iki ülkenin emniyet güçleri arasında farklı alanlarda sürdürülen eğitim faaliyetleriyle geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını ele aldı.

Çobanoğlu, Ali ile de uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmelerinde Türkiye'nin, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine atfettiği önemi vurgulayan Çobanoğlu, Sudan halkına desteğin süreceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu, Sudan Savunma ve İçişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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