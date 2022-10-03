Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'ndan Anadolu Ajansı Sudan ofisine ziyaret

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sudan ofisini ziyaret etti.
Çobanoğlu, ziyaretinde AA Sudan Temsilcisi Ömer Erdem ile görüştü.
Erdem, AA'nın Sudan'daki çalışmaları hakkında Çobanoğlu'na bilgi verdi.
Çobanoğlu ise Sudan'ın Orta Doğu ve Afrika'daki konumu ve Türkiye ile ortak, köklü tarihi ve kültürel bağları sebebiyle önemli bir ülke olduğunu belirterek, buradaki gelişmelerin dünyaya aktarılmasında Anadolu Ajansının önemini vurguladı.
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