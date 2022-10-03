Meclis'te yaptığı konuşma iki ülkeyi fena panikletti: Erdoğan bizi resmen tehdit ediyor

Çobanoğlu ise Sudan'ın Orta Doğu ve Afrika 'daki konumu ve Türkiye ile ortak, köklü tarihi ve kültürel bağları sebebiyle önemli bir ülke olduğunu belirterek, buradaki gelişmelerin dünyaya aktarılmasında Anadolu Ajansının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'ndan Anadolu Ajansı Sudan ofisine ziyaret - Son Dakika

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