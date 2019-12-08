Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Neziroğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Neziroğlu, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik