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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

22.12.2021 19:09

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Neziroğlu, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin Feryadı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen Neziroğlu, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Karar vermekte zorlandım"

Oylamanın ardından AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik eden Neziroğlu, "Anadolu Ajansı, gerek Türkiye'de gerekse dünyada çektiği fotoğraflarla tarihe not düşüyor. AA'nın Sudan'da faaliyet göstermesi de bizim için ayrı bir gurur vesilesi. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasının gelenekselleşmesi memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Oy verdiği fotoğrafları seçme nedenini de aktaran Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar arasında karar vermekte zorlandım. Her birisi başka bir hikaye anlatıyor. 'Yaşam' kategorisinde sevinci, hüznü ve geçmişe duyulan özlemi yansıttığı için oyuncak isteyen yaşlı teyzeye oy verdim. Gazze'deki saldırıda arkasındaki tüm binaların yıkılmasına rağmen ayakta kalmayı sembolize eden, Filistin'in direnişi, gücü olarak gördüğüm için 'Annenin Feryadı' başlıklı fotoğrafı tercih ettim.

'Spor' kategorisinde ise Mete Gazoz kazandığı başarıyla açık ara kalbimde bunu fazlasıyla hak eden birisi. Fotoğrafında çok ciddi bir kararlılık gördüm. İsterseniz yapabilirsiniz, başarabilirsiniz şeklinde bir kararlılık ve duruş gördüğüm için ona oy verdim."

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

İrfan Neziroğlu, Mete Gazoz, Türkiye, Hartum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
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