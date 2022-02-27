Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü

27.02.2022 18:31

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Abdulbaki Abdulkadir ez-Zubeyir, ülkesinin Türkiye ile her alanda iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Abdulbaki Abdulkadir ez-Zubeyir, ülkesinin Türkiye ile her alanda iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Zubeyir ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

Türkiye ile derin ve güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Zubeyir, her alanda iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye hevesli olduklarını ifade etti.

Zubeyir, ülkesinin yatırım için güvenli bir ortam oluşturulması ve iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde yabancı yatırımları çekme konusunda arzulu olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye'deki özel sektörün Sudan'a yatırım yapma ve ortak projeler gerçekleştirme konularında istekli olduğunu ifade etti.

Neziroğlu görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık, eğitim ve çevre alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi ve projelerin uygulanmasındaki sıkıntıların ele alındığını kaydetti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü - Son Dakika
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