Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ni ziyaret etti.

Neziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, tatil için geldiği memleketinde Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu ile görüştüğünü belirtti.

Sudan'da yaşayan çocuklara Ramazan Bayramı'nda gönderdiği 61 adet Trabzonspor forması için Pervanoğlu'na teşekkür eden Neziroğlu paylaşımında, "Sudan'a Trabzonspor forması gönderen Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ni ziyaret ettik. 'Afrikalı Trabzonsporlular' projelerine destek olacağız. Sudan'a ilgi duyan bütün takımlarımızın taraftar derneklerine kapımız açık." ifadesine yer verdi.

Pervanoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine, dernek olarak "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır" sloganıyla Sudanlı çocuklara bordo- mavili takımın formalarını gönderdiklerini söyledi.

Sudan'daki çocukları sevindirmek istediklerine dikkati çeken Pervanoğlu, "Sudan'ın Haşabi köyünde yer alan çocuklara 61 adet Trabzonspor forması gönderdik. Haşabi köyü de artık bizim kardeş köyümüz oldu. O formalarla birlikte maç yapacaklar. O bölgede Trabzonspor sevgisini ve tanıtımını en iyi şekilde yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.