Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi ile bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Neziroğlu, "Türkiye Bursları'nı konuştuk. TİKA'nın mesleki ve teknik eğitim merkezi, TİKA'nın desteklediği Ebe Eğitim Merkezi, Yunus Emre Enstitüsünün gençlere yönelik faaliyetlerini ele aldık. Sudanlı gençlerin yetişmesi noktasında desteklerimizin süreceğini ilettik." dedi.

Sporun her dalında Türkiye'nin tecrübelerini Sudan ile paylaşmaya hazır olduğunu belirten Neziroğlu, "Hakemlere eğitim verilmesi, Nuba Güreşleri başta olmak üzere geleneksel sporların teşvik edilmesini görüştük. Bu konuda Türkiye'de bir konfederasyon olduğunu belirttim. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun desteğini bekliyoruz. Onu da bu vesileyle iletmiş olayım." ifadesini kullandı.

Neziroğlu, Türkiye'de zihinsel ve bedensel engelli sporculara yönelik çok başarılı çalışmalar yapıldığını, dünya ve Avrupa şampiyonu gençler yetiştiğini, bu konuda da destek verebileceklerini ilettiğini söyledi.

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi'nin de gençlik ve spor alanında ilişkileri geliştirmeyi, sporun tüm dallarında iş birliğinin yanı sıra özel sporcuların sporla hayata kazandırılması konusunda iş birliği talebinde bulunduğunun altını çizen Neziroğlu, Buşi'nin iş birliği imkanlarını ve öncelikli alanları tespit etmek üzere Türkiye'den bir heyetin ziyaretinden memnuniyet duyacağını kaydettiğini aktardı.