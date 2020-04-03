Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi ve Türk STK'lardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak katıldığını belirtti.

Herkesi imkanları ölçüsünde kampanyaya destek olmaya davet eden Neziroğlu, "Gün devletimiz ve milletimiz için azdan az, çoktan çok verme günüdür." dedi.

Kampanyaya katılmayı milli bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Neziroğlu, şunları söyledi:

" Sudan'da yaşayan iş insanlarımız ve vatandaşlarımızın ortak bir hesap açılması talebi oldu. Teknik olarak Sudan'dan para havalesi mümkün olmadığı için herkesi kendi imkanlarıyla kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Biz ilk adımı attık. Büyükelçilik personelimiz, müşavirlerimiz, farklı kurumlarımızın çalışanları, iş insanlarımız ve vatandaşlarımız kampanyaya sahip çıkacaktır. Çorbada Sudan'ın da tuzu olacağı için mutluyuz. İnşallah bu zorlukları birlikte aşacağız."

Hartum Din İşleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş da kampanyaya Sudan'daki birçok Türk STK temsilcisi ve vatandaşın bağışta bulunduğunu belirterek, diğer vatandaşlara da destek çağrısı yaptı.