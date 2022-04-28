Türkiye'nin hatıra saklama alışkanlıkları araştırıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin hatıra saklama alışkanlıkları araştırıldı

28.04.2022 11:57
Türkiye'nin hatıra saklama alışkanlıkları araştırıldı

Araştırma şirketi Areda Survey'in 1.100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Hatıra" araştırmasına ilişkin anketin sonucuna göre, anılarına değer veren Türk halkı en çok sevdiği kişiye ait bir eşyayı saklıyor.

Araştırma şirketi Areda Survey'in 1.100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Hatıra" araştırmasına ilişkin anketin sonucuna göre, anılarına değer veren Türk halkı en çok sevdiği kişiye ait bir eşyayı saklıyor.

EN ÇOK YETİŞKİNLER SEVDİKLERİNE AİT EŞYALARI SAKLAMAYI SEVİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 21,2'si en çok sevdiğine ait bir eşyayı sakladığını belirtti. Sevdiğine ait bir eşyayı saklayanların yüzde 19,6'sı kadınlardan oluşurken, yüzde 22,5'lik dilimde ise erkekler yer aldı. En çok, 45-54 yaş arası kesimin, yüzde 29'luk oranla sevdiğine ait eşyaları saklamaya önem verdiği tespit edildi. Bunu yüzde 20 ile 65 yaş üzeri kesim takip etti.

Yüzde 13,6'lık kısmı madeni/kağıt para biriktirdiğini söylerken, yüzde 12'si ise tüm anılarının yer aldığı hatıra defterini sakladığını ifade etti. Yüzde 18'lik oranla erkekler, kadınlardan daha çok madeni para biriktirdiğini belirtirken, yüzde 12,5'lik oranla en çok kadınların hatıra defterlerini sakladığı ortaya çıktı.

65 YAŞ ÜSTÜ, MEKTUPLARINI UNUTMUYOR

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve haberleşmenin kolaylaşmasıyla birlikte mektuplaşma da unutulmaya yüz tutmuş bir alışkanlık oldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 10'u mektuplarını hala sakladığını belirtti. 65 yaş üzeri kişiler de yüzde 14,9'luk oranla, mektuplarını en çok saklayan yaş dilimi oldu.

Araştırmaya katılanların diğer verdiği birbirine yakın cevaplar ise, sırasıyla asker künyesi, magnet, anahtarlık, çakmak, çakıl taşı, nikah şekeri, deniz kabuğu, sinema-konser-tren-uçak bileti, kartvizit, kuru çiçek, misket, forma ve hediye kaplamaları oldu.

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.


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Araştırma, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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