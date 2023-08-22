Türkiye\'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu lçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL