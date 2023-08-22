Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini - Son Dakika

Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Türkiye\'nin Hava Durumu Tahmini
Son Güncelleme: 22.08.2023 08:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rize ile Artvin'in kuzeyinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'da ise kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekildedir: Ankara az bulutlu ve açık 34, İstanbul parçalı ve az bulutlu 34, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38, Antalya az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve az bulutlu 31, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Erzurum parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu ilçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 38
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu lçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini - Son Dakika


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