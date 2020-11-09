Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

09.11.2020 11:02
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor, System.String[]

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dönüm alanda havuç hasadı başladı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dönüm alanda havuç hasadı başladı. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı'nın havuç üretiminde bir marka olduğunu söyleyerek, "İlçemizde yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor" dedi.

Ankara'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde, birçok ürünün yanı sıra havuç üretimi de gerçekleştiriliyor. Ankara'nın sebze deposu olarak bilinen Beypazarı'nda her yıl ortalama 150 bin ton havuç üretiliyor. Güneydoğu'dan gelen işçiler tarafından tarlalarda soğuk ve zor şartlarda toplanan havuçlar, daha sonra yıkanmak ve muhafaza edilmek üzere kasalarla depolara kaldırılıyor. Havuçlar başta İstanbul olmak üzere İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya'ya gönderiliyor.

'KALİTE OLARAK TÜRKİYE'DE BİRİNCİYİZ'Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl üretimin iyi olduğunu söyleyerek, "İlçemizde 30 bin dönüm alanda yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor. Kalite olarak Türkiye'de birinciyiz. Hallerde bir Beypazarı havucunun fiyatı var, bir de normal havuç fiyatı var. En büyük pazarımız İstanbul olmak üzere, İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya. Yurt dışına da yüzde 5 civarında bir ihracatımız var. Bu sene verimler iyi, dekar başı 5 ile 8 ton arasında bir verim var" dedi.

Kırbaşı Mahallesi'ndeki 70 dönüm tarlasında havuç üretimi yapan Mehmet Türkoğlu da 20 yıldır havuç ekimi yaptığını söyledi. Haziran ayında ektikleri havuçları bu ay hasat ettiklerini belirten Türkoğlu, "Bu sene verim iyi, fiyatlarımıziyi. Pandemiden dolayı fiyatlar arttı. Ürettiğimiz ürün para etti" diye konuştu.

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

Beypazarı, Türkiye, Ankara, Havuç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei