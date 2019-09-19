Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı
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Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı

43 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.

Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:05 
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