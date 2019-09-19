Türkiye'nin hayvan varlığı 70 milyona yaklaştı
43 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.
Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:05
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