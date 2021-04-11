Türkiye'nin hayvancılık merkezi Erzurum'da ramazan denetimi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, ramazan ayı öncesinde et ve gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "çok riskli" iller arasında yer alan ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda, ramazan ayı öncesinde fırın, unlu mamuller ve et ürünlerinin imalatı ile satışının yapıldığı iş yerlerine giden ekipler, ürünlerin saklanma koşulları ile son kullanma tarihlerini inceledi, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetim yaptıklarını belirtti.

Yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri ramazan ayı öncesinde yoğunlaştırdıklarını dile getiren Akar, bu dönemde tüketimleri artan unlu mamuller, et ürünleri ve açık olarak satışı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili riskleri asgariye indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İşletmelerde gıdaların asgari teknik koşullarda üretilip üretilmediğine, kayıt durumlarına, uygun şekilde muhafazasının sağlanıp sağlanmadığına baktıklarını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Halk arasında ramazan paketi olarak bilinen gıda kolilerinin üzerindeki etiket bilgilerini, malzemelerin son tüketim tarihlerini kontrol ediyoruz. Erzurum hem hayvancılık hem de bitkisel potansiyeli yoğun olan bir ilimiz. İnsanların sağlıklı gıda tüketmeleri önem arz ediyor. Bunu sağlamak için görev yapıyoruz. 2020 yılında her bir işletmeye asgari 3 defa girerek 17 bin 600 kez denetim yaptık. Bu konuda Türkiye'de aynı işletmeye 3 defa giden tek il durumundayız. Bu yılın ilk 3 ayında 5 bin 500 işyerinde denetim yaptık. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettirsek de en iyi denetimci tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz alışveriş yaptıkları yerlerde karşılaştıkları olumsuzluklarla ilgili 'Alo 174 gıda hattı'na bilgi verebilirler. En kısa sürede gerekli işlemlerimizi yapıyoruz."

Esnaf Ömer Yıldırım da işletme olarak hijyene büyük önem verdiklerini ve sürekli denetlendiklerini belirterek, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.