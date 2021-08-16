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Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazarı AB oldu - Son Dakika

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazarı AB oldu

16.08.2021 11:02
Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazarı AB oldu, System.String[]

Türkiye'nin ihracatına en yüksek katkıyı sağlayan sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyonda yılın 7 ayında en çok dış satım, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ihracatına en yüksek katkıyı sağlayan sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyonda yılın 7 ayında en çok dış satım, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, sektör temsilcileri, Ocak-Temmuz 2021 döneminde 200'e yakın ülke ve bölgeye ürün gönderdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak-temmuz dış satımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artarak 8 milyar 779 milyon 382 bin dolardan 11 milyar 130 milyon 782 bin dolara yükseldi.

Yılın 7 ayında hazır giyim ve konfeksiyon, 16 milyar 376 milyon 695 bin dolarlık dış satım yapan "otomotiv endüstrisi" ile 13 milyar 885 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren "kimyevi maddeler ve mamulleri"nin ardından Türkiye'nin ihracatında en fazla payı bulunan üçüncü sektör oldu.

Almanya'ya yaklaşık 1,9 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı

Sektörün ihracatına ülkeler bazında bakıldığında, en fazla dış satımın AB ülkelerine yapıldığı görüldü.

Ocak-temmuz döneminde AB ülkelerine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 yükselişle 5 milyar 277 milyon 483 bin dolardan 6 milyar 737 milyon 631 bin dolara çıktı.

Hazır giyim ve konfeksiyonda AB üyelerine dış satım, genel ihracatın yüzde 60,5'ini oluşturdu.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında da artış yaşandı. Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artışla 1 milyar 896 milyon 868 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi. Almanya'ya geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 684 milyon 114 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

İspanya'ya ihracat yüzde 50'den fazla arttı

Almanya'nın ardından sektörün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan İspanya'ya dış satım bu dönemde yüzde 54,2 yükselişle 953 milyon 215 bin dolardan 1 milyar 469 milyon 862 bin dolara çıktı.

İspanya'yı yüzde 36,5 artış ve 1 milyar 124 milyon 307 bin dolarlık ihracatla Birleşik Krallık izledi.

Hollanda'ya aynı dönemdeki dış satım yüzde 21,8 artışla 662 milyon 730 bin dolardan 807 milyon 236 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın 7 ayında 429 milyon 412 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edilen Fransa ise 2021'in aynı döneminde yüzde 26,5 yükseliş ve 543 milyon 91 bin dolarlık dış satımla en çok ihracat yapılan 5'inci ülke oldu.

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük pazarı AB oldu - Son Dakika Ekonomi


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