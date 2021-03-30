Türkiye'nin Hedefi 2028'de Ay'a Yumuşak İniş Yapmak" - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye Uzay Ajansı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Jüri Ödül Töreni'nde konuştu.

Yıldırım, "Bizim nihai misyonumuz, 2028 sonuna kadar aya yumuşak iniş yapmak ve bir araç indirmek. Bir gezen araç ve bilimsel çalışma çerçevesinde oradan birtakım verileri toplayıp ülkemize ulaştırmak." dedi

Uzayın çok stratejik bir saha olduğunu belirten Yıldırım, uzayda olmayanın Dünya'da söz sahibi olamayacağını yineledi.

Milli Uzay Programı'nın, 1,5 yıllık zamanda ortak akılla hazırlandığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"9 Şubat'ta da programımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından Dünya'ya duyuruldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında olumlu tepkiler aldık. Tabii ki bazı eleştiriler de var ama onlar çok önemli değil, bunlar Dünya'nın her yerinde oluyor."

"Daha önceden Türkiye Uzay Ajansı'nın ismini bilmeyen, bilse de dudak bükerek bakan birçok ülke, bizi arayıp bu programı hem tebrik ettiler hem de neresinde olabileceklerini sorgulamaya başladılar."

"Bunda büyükler dahil. Yani Japonya, Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve ABD şirketleri dahil olmak üzere konuşuyorum."

DEVRİM NİTELİĞİNDE

"Aya ulaşma" hedefine de değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Ay'a da ulaşacağız. Önce 2023 sonuna kadar bir temas. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Bizim nihai misyonumuz, 2028 sonuna kadar aya yumuşak iniş yapmak ve bir araç indirmek."

"Bir gezen araç ve bilimsel çalışma çerçevesinde oradan birtakım verileri toplayıp ülkemize ulaştırmak. Bu, Türkiye için çok devrim niteliğinde bir şeydir."

"Tüm misyon, zor zincir halkalarından oluşuyor. Bu halkaların hiçbiri tek tek yapılmamış, hatta denenmemiş şeyler. Dolayısıyla bu zinciri tamamladığınızda büyük bir risk ortaya çıkıyor."

"2028 yılına ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım bir yerde bir sıkıntıyla karşılaştığımızda misyonun yarım kalma ihtimali yüksek olacak. Bunun için ara misyon koymak istedik."

"2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için önemli bir yıl. O senede bayrağımızı aya ulaştırmak güzel bir sembolik mana taşır ama bizim hedefimiz orada, uzayda bir motor ateşlemek."

"Kendi roket motorumuzu uzayda ateşlemek. Bunu ateşlediğimiz zaman zaten dünyadaki ilk 7 ülkenin arasına giriyoruz. Bunu yapabilen çok az sayıda ülke var."